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ضبط 20 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية

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ضبط 20 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية ضبط 20 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:17 م الجمعة 29 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت إدارة مباحث بالإسكندرية، 20 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مخزن، دون ترخيص، قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية كميات كبيرة من الكمامات والكحول مجهول المصدر، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على 20 ألف قطعة "كمامة – سرنجات – جيل طبي" مجهولة المصدر وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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