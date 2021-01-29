الصحة العالمية في ووهان لـ"التحقيق في منشأ كورونا"

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مصراوي Masrawy

بكين - أ ش أ

صرح بيتر بن إمبريك رئيس فريق منظمة الصحة العالمية، الذي يزور الصين حاليا، بأن الفريق يبدأ اليوم الجمعة، زيارات إلى المستشفيات المحلية وسوق المأكولات البحرية ويعقد اجتماعات مع العلماء الصينيين في "ووهان" (المركز السابق لتفشي فيروس كورونا المستجد في الصين) في إطار التحقيقات التي تجريها المنظمة العالمية بشأن منشأ الفيروس.

وقال إمبريك – في تصريحات نقلتها صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية اليوم الجمعة، بمناسبة انتهاء فترة الحجر الصحي الذي استمر 14 يوما وبدء فريق المنظمة المكون من 13 عضوا عمله الميداني - هناك سجلات ومعلومات في كل مكان تستحق الاستكشاف، بالرغم من إغلاق سوق هوانان للمأكولات البحرية إلا أن الخبراء يعتقدون أنه مازال هناك الكثير لرؤيته والاستفادة منه".

وأضاف إمبريك " نأمل أن نرى الأماكن التي ظهرت فيها الحالات، وإعادة بناء الحدث الأولي هناك، والبحث عن سجلات الحيوانات، والمنتجات المتداولة، وربما التحدث مع بعض التجار الذين كانوا في ذلك الوقت".

وتابع "هناك أيضا خطط لزيارة المستشفيات المحلية، مثل مستشفى جينيتان، لأنها كانت أول من يستقبل المرضى من (كوفيد-19) في بداية الجائحة في ووهان".

وأشار إمبريك إلى أن الفريق سيراجع ويحلل نتائج الدراسات الحديثة التي أجريت في الصين، ويرى إمكانية الاستفادة منها، كما سيقوم بعد ذلك بتطوير سلسلة من الفرضيات حول كيفية انتقال الفيروس إلى البشر واستكشاف كل منها، معبرا عن اعتقاده أنه لن تكون هناك قيود أو قيود في العمل مع الزملاء الصينيين أو في الأماكن التي يرى الفريق المشترك أنها ذات أهمية".