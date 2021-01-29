تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان

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رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظات: أضم، والطائف، وميسان؛ مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 5 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمّن رياحاً نشطة وارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار