الإمارات ترد على بريطانيا: لدينا برنامج طموح للتطعيم ضدّ كورونا يحتل المرتبة الثانية عالمياً

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قالت: سجّلنا أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم

أكّدت الإمارات أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية، وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة.

جاء ذلك رداً على قرار المملكة المتحدة إدراجها في القائمة الحمراء لحظر السفر، التي تحظر استقبال الرحلات القادمة إلى بريطانيا.

وقالت الإمارات في بيان لها: "اطلعت دولة الإمارات على قرار المملكة المتحدة بوضع قيود السفر على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، وتؤكّد أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة".

وتابعت الإمارات في بيانها أنها مستمرة في مواجهة التحديات المختلفة، في إطار الجهود العالمية الموحّدة للحد من الجائحة بطريقة علمية ومدروسة، وتشارك في حوار مستمر مع الخبراء وصُناع القرار في جميع أنحاء العالم.

وقالت مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية هند العتيبة؛ إن حجر الزاوية في مكافحة الجائحة هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، حيث سجّلت الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم.

وأكّدت العتيبة؛ أن الإمارات كثّفت في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم جهودها للتخفيف من هذه المخاطر.

وأضافت أن التدابير الجديدة تشمل إلزام المسافرين القادمين بإبراز فحص PCR سلبي، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية بشكل مستمر وبشفافية عالية.

وأضافت: "نحن واثقون ببرنامج التطعيم الطموح لدينا الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجموع جرعات اللقاح الموزعة بالنسبة لعدد الأفراد، ولدينا ثقة تامة بالبنية التحتية الطبية وبالعاملين في الخطوط الأمامية".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمسافرين البريطانيين المتأثرين بهذا القرار، ستقوم دولة الإمارات بتمديد تأشيرات زيارتهم من دون أيّ رسوم إضافية، في ظل الظروف الراهنة.