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الصين لن تعترف بـ"جواز السفر البريطاني الخارجي" اعتبارا من 31 يناير

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الصين لن تعترف بـ"جواز السفر البريطاني الخارجي" اعتبارا من 31 يناير الصين لن تعترف بـ"جواز السفر البريطاني الخارجي" اعتبارا من 31 يناير

مصراوي Masrawy

12:16 م الجمعة 29 يناير 2021

بكين - أ ش أ
أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها لن تعترف بـ "جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي" (BNO) اعتبارا من 31 يناير الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - " إن الصين لن تعترف، بدءا من 31 يناير، بما يسمى "جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي" كوثيقة سفر أو كوثيقة هوية شخصية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد في أعقاب إقرار قانون الأمن القومي لمنطقة "هونج كونج" العام الماضي، بإتاحة السبيل أمام سكان المنطقة من حملة جواز السفر البريطاني الوطني في الخارج كي يحصلوا على الجنسية البريطانية؛ ما يمكنهم من الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.
يشار إلى أنه يوجد نحو 350 ألف مواطن حاملين لذلك النوع من جوازات السفر في هونج كونج وأن 5ر2 مليون آخرين مؤهلون للحصول عليها.

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