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صور.. استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة على طريق الإسكندرية الصحراوي

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صور.. استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة على طريق الإسكندرية الصحراوي صور.. استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة على طريق الإسكندرية الصحراوي

مصراوي Masrawy

12:09 م الجمعة 29 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي العامرية أول في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بشارع الجيش المتفرع من طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة أسوار ومباني مخالفة واسترداد 3000 متر مربع من أراضي أملاك الدولة.

وأضاف رئيس حي العامرية أول، في تصريح له، اليوم الجمعة، إنه جرى أيضا إزالة أعمال بناء دون ترخيص لغرفة بسقف خرساني بشارع سوق الثلاثاء بمنطقة الوكالة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.

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