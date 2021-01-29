بسبب "دفاية كهربائية".. مصرع سيدة وابنها شمالي قنا

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقيت سيدة ونجلها مصرعهما، وأصيب زوجها، اليوم الجمعة، جراء حالة اختناق حادة خلال النوم بفعل الدفاية الكهربائية، بقرية الكرنك التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا، بمصرع السيدة "م.ح.ع" 35 عاما، وابنها "أشرف.ع" 12 عاما، نتيجة حالة اختناق بسبب الدفاية الكهربية خلال نومهم، بينما أصيب الزوج بحالة خطرة نقل على إثرها إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.