المسطحات تصادر 730 طن أعلاف حيوانية وأسمدة مغشوشة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط شركتين، مصنع - "بدون ترخيص" بمضبوطات (713 طن مواد خام ومنتج نهائي أعلاف حيوانية وداجنة – 17,760 طن مواد خام لأسمدة زراعية ) بدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بنطاق مديرية أمن الشرقية، و7 قضايا ذبح خارج المجازر بنطاق مديرية أمن القليوبية، ومصنع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية، بمضبوطات بلغت 18,165 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات)، (7) منشآت "بدون ترخيص – عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود موافقة بيئية " بنطاق مديرية أمن القليوبية.

كما ضبط 20 سيارة لتجازوها النسب القياسية لعوادم السيارات "إنبعاث أدخنة كثيفة" بنطاق مديرية أمن الجيزة، 6 وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.