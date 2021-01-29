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ذهابًا وإيابًا بين الرياض والقصيم.. التمر والكليجا و"سار" تبهر السفير الفرنسي
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:19 مساءً
إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:19 مساءً
"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:19 مساءً
وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:19 مساءً
شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا"
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:19 مساءً
الأمن الغذائي بالمملكة.. إنجازات "دواجن الوطنية" تجعلها ركيزة أساسية
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:19 مساءً
وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:17 مساءً
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلاب عسكري"
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:17 مساءً
وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة
-
الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:02 مساءً
السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:02 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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بعد زواج دام 70 عاماً.. جد وجدة يموتان بسبب كورونا وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض
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cnn arabic
الجمعة 29 يناير 2021 12:32 مساءً
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