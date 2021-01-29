أخبار عاجلة

ذهابًا وإيابًا بين الرياض والقصيم.. التمر والكليجا و"سار" تبهر السفير الفرنسي -
﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية -
"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي -
وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد -
شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا" -
الأمن الغذائي بالمملكة.. إنجازات "دواجن الوطنية" تجعلها ركيزة أساسية -
وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية -
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلاب عسكري" -
وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة -
السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"القمر يتعامد على الحرمين".. والإفتاء: "اللهم زد هذا البيت تعظيما و ارزقنا سجدة في الروضة"

Print
"القمر يتعامد على الحرمين".. والإفتاء: "اللهم زد هذا البيت تعظيما و ارزقنا سجدة في الروضة" "القمر يتعامد على الحرمين".. والإفتاء: "اللهم زد هذا البيت تعظيما و ارزقنا سجدة في الروضة"

مصراوي Masrawy

12:04 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

نشرت دار الإفتاء، صورة التقطتها عدسات المصورين أثناء تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، معلقة : "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وارزقنا زيارة قريبة".

ونشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"،تدوينة تحت عنوان :"القمر يتعامد الآن علي مدينة رسول الله ومسجده الشريف، معلقة:"اللهم ارزقنا زيارة قبره الأنور وارزقنا سجدة في الروضة الشريفة".

وشهدت سماء مكة المكرمة ليلة أمس، تعامد القمر على الكعبة المشرفة، والذي استمر حتى شروق شمس اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول في عام 2021.

و تعامد القمر أيضا، على القبة الخضراء التي يقع تحتها مقام النبي محمد صلي الله عليه وسلم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وظهر القمر فوق المسجد النبوي وبين مناراته وتحته القبة الخضراء.

وقالت الجمعية الفلكية في جدة، إن القمر وصل لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساء الخميس، بتوقيت ، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر ، واستمر إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.

ويعتبر هذا التعامد في طور البدر وهو التعامد الأول هذا العام 2021 ويبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

شبكة عيون الإخبارية