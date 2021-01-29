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إيران ترد على أمريكا: لم نغادر الاتفاق النووي لنعود إليه

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إيران ترد على أمريكا: لم نغادر الاتفاق النووي لنعود إليه إيران ترد على أمريكا: لم نغادر الاتفاق النووي لنعود إليه

مصراوي Masrawy

12:08 م الجمعة 29 يناير 2021

طهران - (د ب أ):

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى اليوم الجمعة إن بلاده لم تنسحب من الاتفاق النووي لكي تعود إليه.

وتأتي تصريحات محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني، ردا على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي الذي اشترط عودة إيران الى الاتفاق النووي قبل عودة أمريكا إليه، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية(إرنا).

وأضاف واعظي: " لم نغادر الاتفاق لنعود إليه، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما".

وتابع: "لقد تفاوضنا وأُغلِقَ ملف التفاوض حول الاتفاق النووي، كان موقفنا من الاتفاق واضحاً منذ البداية، وما زلنا على نفس الموقف".

وقال أيضا: "كان من بين مطالب فتح ملف الاتفاق النووي، ولا فرق لدينا بين إدارة ترامب أو بايدن، ونقول اليوم كما قلنا في السابق، اننا على موقفنا".

واستطرد واعظي:" كما أعلن الرئيس (الإيراني حسن) روحاني عدة مرات: عندما يعودون إلى التزاماتهم، سنفعل الشيء نفسه".

كانت الولايات المتحدة انسحبت في منتصف عام 2018 من الاتفاق النووي ،الذي ابرمته هي وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا وروسيا، مع إيران في عام 2015، 2015 وأعادت فرض عقوبات شديدة على طهران.

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