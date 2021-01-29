أخبار عاجلة

ذهابًا وإيابًا بين الرياض والقصيم.. التمر والكليجا و"سار" تبهر السفير الفرنسي -
﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية -
"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي -
وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد -
شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا" -
الأمن الغذائي بالمملكة.. إنجازات "دواجن الوطنية" تجعلها ركيزة أساسية -
وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية -
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلاب عسكري" -
وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة -
السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الإمارات والسودان تبحثان العلاقات الثنائية

Print
الإمارات والسودان تبحثان العلاقات الثنائية الإمارات والسودان تبحثان العلاقات الثنائية

مصراوي Masrawy

11:57 ص الجمعة 29 يناير 2021

أبوظبي - (د ب أ):

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم، والجهود المبذولة للسيطرة عليها واحتواء آثارها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وأكدا توافق الرؤى حول أهمية احتواء التوترات ووقف التصعيد في القارة الأفريقية وتعزيز سبل السلام والاستقرار فيها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للحوار والحلول السياسية لمختلف القضايا في المنطقة، بما يصب في مصلحة السلام والتنمية لشعوبها وشعوب العالم.

وثمن رئيس مجلس السيادة السوداني مواقف الشيخ محمد بن زايد من أجل "ترسيخ السلام والاستقرار والتعايش والتنمية في المنطقة"،معرباً عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان على جميع الأصعدة خاصة في مواجهة الجائحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شبكة عيون الإخبارية