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مصراوي Masrawy

موسكو - أ ش أ

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه قد يرسل 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر بيان للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الجمعة، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بعد الانتهاء من الجزء الأكبر من التطعيم الشامل في روسيا، ستكون لدى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الفرصة لتزويد الاتحاد الأوروبي بـ 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V" لـ 50 مليون شخص في الربع الثاني من عام 2021.