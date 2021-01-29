أخبار عاجلة

ذهابًا وإيابًا بين الرياض والقصيم.. التمر والكليجا و"سار" تبهر السفير الفرنسي -
﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية -
"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي -
وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد -
شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا" -
الأمن الغذائي بالمملكة.. إنجازات "دواجن الوطنية" تجعلها ركيزة أساسية -
وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية -
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلاب عسكري" -
وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة -
السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تزود الاتحاد الأوروبي بـ100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك ـ V"

Print
روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بـ100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك ـ V" تزود الاتحاد الأوروبي بـ100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك ـ V"

مصراوي Masrawy

11:55 ص الجمعة 29 يناير 2021

موسكو - أ ش أ
أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه قد يرسل 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وذكر بيان للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الجمعة، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بعد الانتهاء من الجزء الأكبر من التطعيم الشامل في ، ستكون لدى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الفرصة لتزويد الاتحاد الأوروبي بـ 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V" لـ 50 مليون شخص في الربع الثاني من عام 2021.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شبكة عيون الإخبارية