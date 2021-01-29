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أمن المنافذ: ضبط 39 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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أمن المنافذ: ضبط 39 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أمن المنافذ: ضبط 39 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

11:52 ص الجمعة 29 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملة أمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 9 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – أمتعة شخصية.

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 39 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح -مخالفات مسطح مائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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