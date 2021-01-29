ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش و5 كيلو "هيدرو" قبل ترويجها في البحيرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديرية أمن البحيرة من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول بحوزة ثلاثة عناصر إجرامية وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط 5 لفافات لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامي وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة كوم حماده بمحافظة البحيرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و 175 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.