"سرقوا الموتوسيكل".. حبس المتهمين بقتل شاب في دمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

قررت النيابة العامة بدمياط، حبس أفراد تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالتورط في جريمة قتل شاب، وإلقاء جثته أسفل كوبري المطار.

وكشفت قوات الشرطة، عن لغز العثور على جثة محمد عادل، عامل، ويبلغ من العمر 26 عاما، وبها طلقات نارية بزراعات مركز كفر سعد التابع لمحافظة دمياط.

وتلقى مركز شرطة كفر البطيخ، بلاغًا بالعثور على جثة عامل يبلغ من العمر 26 عامًا، مقيم بدائرة مركز كفر سعد، بالطريق الدولي، وجرى العثور في وقت لاحق على دراجته النارية بمنطقة أخرى.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن دمياط، إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم أربعة متهمين "ثلاثة عاطلين لهم معلومات جنائية وسائق"، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم، وضبطهم بحوزتهم بندقية خرطوش، وطلقات، وسيارة ملاكي مبلغ بسرقتها، وسيارة ربع نقل.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية كرهًا عن قائديها.

وأضافوا بقيام المتهم الأول، وبحوزته بندقية خرطوش بالاشتراك مع المتهم الثاني باستيقاف المجني عليه حال قيادته لدراجته النارية، محاولين الاستيلاء على الدراجة ولدى مقاومة المجني عليه لهما قام بإطلاق عيار ناري من البندقية تجاهه، ما أودى بحياته، واستعانا بالمتهمين الثالث والرابع لنقل جثته باستخدام السيارة الربع نقل والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور لإبعاد الشبهة عنهم، لكون مكان الواقعة متاخما للقرية محل إقامتهم.