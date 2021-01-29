ضبط عصابة دولية تُدير مصنعا لإنتاج مخدر الكبتاجون في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمكافحة المخدرات، في ضبط عناصر تشكيل عصابي دولي لقيامهم بتصنيع كميات كبيرة من الأقراص المخدرة في الاسماعيلية داخل مصنع لإنتاج مخدر الكبتاجون بقيمة 10 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص "ثلاثة منهم يحملان جنسيات دول عربية"، ولإثنين منهم آخرين معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج الأقراص المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون، حيث قاموا بتجهيز إحدى المزارع - كائنة بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير، وذلك بقصد الإتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقي منها لإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني ، الأمن العام ، الأمن المركزي) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (القاهرة، الإسماعيلية ، الشرقية) تم استهداف عناصر التشكيل العصابي والمزرعة.

وأمكن ضبطهم جميعاً، وقد أسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين المشار إليهم ومحل إقامة أحدهم عن ضبط 25 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرام ، (72) قرص لعقاقير "ترامادول – تامول – ترمال"، كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جرام ، كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة، الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف.



كما عثر على مبالغ مالية – طبنجة - طلقات نارية - 5 سيارات – 13 هاتف محمول – 3 ميزان حساس، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيش أكدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بها.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي عشرة ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.