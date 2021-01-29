ضبط 14 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 13994 شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 13862 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 132 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 551 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 203 قضايا فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1350 شيشة.

كما تم تحرير 591 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 204 قضايا في مجال منع تداول "الشيشة" بإجمالي مضبوطات 1196 "شيشة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة