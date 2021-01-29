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البنتاجون: ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي لنا

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البنتاجون: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي لنا البنتاجون: ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي لنا

مصراوي Masrawy

11:10 ص الجمعة 29 يناير 2021

القاهرة - (د ب أ)
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي.
وأضاف انطون سيميلروث في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط" ونشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة أن إيقاف مبيعات ونقل السلاح للسعودية، وكذلك المبيعات التجارية المباشرة التي سمحت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، "يعد مؤقتاً؛ وذلك للسماح للإدارة الجديدة بفرصة المراجعة".
وأوضح أن "هذا الإجراء الإداري روتيني ونموذجي في عملية الانتقال، ويوضح التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء نظام أمني قوي لشركائنا، قابل للتشغيل وأكثر قدرة في مواجهة المخاطر".
وقال: "السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي"، مستدلاً بشهادة لويد أوستن، وزير الدفاع، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بأن وزارته ستكمل المحادثات مع شركائها الإقليميين في الشرق الأوسط، لتحديد القدرات المطلوبة لردع إيران ودعم الاستقرار الإقليمي، متابعا بالقول: "وذلك بعد أن تطابق وزارة الدفاع مواردها مع الاستراتيجية الدفاعية، مع زيادة تركيز الوزارة على الصين والاستعداد لذلك".
واستطرد:"الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، ولم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. وإذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضاً إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".

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