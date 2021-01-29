أخبار عاجلة

وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة -
السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة -
محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين" -
التعاون يحتفل بتاوامبا وكاسيو.. والفريق يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة النصر -
الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة -
اجتماع وزاري عربي طارئ بشأن القضية الفلسطينية -
ألمانيا تطالب بربط سحب القوات الدولية من أفغانستان بعملية السلام -
مجلة طبية: لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال بنسبة 92 في المئة -
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلابًا عسكريًا" -
فوتشي يحذر من الاكتفاء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

التصنيف الإسباني يضع جامعة الإسكندرية في المركز الثاني محليًا

Print
التصنيف الإسباني يضع جامعة الإسكندرية في المركز الثاني محليًا التصنيف الإسباني يضع جامعة الإسكندرية في المركز الثاني محليًا

مصراوي Masrawy

11:28 ص الجمعة 29 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

حافظت جامعة الإسكندرية على ترتيبها الثاني بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية للعام الثاني، والتي بلغ عددها 72 مؤسسة تعليمية، وذلك ضمن التصنيف الإسباني Ranking Web ‎of Universities.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة حققت المركز السابع على مستوى أفريقيا، من بين 1907 مؤسسة أفريقية، فيما حققت المركز ‏‏837 عالمياً لتقفز 137 مركزاً عالمياً عن العام السابق.

وأضاف قنصوه، أن التصنيف الأسباني للجامعات الذي أنطلق عام 2004 يصنف 31 ألف مؤسسة تعليمية وبحثية في أكثر من 200 دولة، ويصدر كل ستة أشهر.

وأشار في تصريح له، اليوم الجمعة، أن إلى التصنيف يستخدم في تقيمه كلاً من مؤشرات الويب والتي تعتمد على كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه أعُلن مؤخراً نتيجة ترتيب الجامعات ‏‏بالاستشهادات المرجعية ‏Citations‏ لعام 2021 وفقاً لما جاء فيGoogle Scholar‏، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الخامس محليا بعدد استشهادات 199595 مقارنة بعدد استشهادات 145545 العام الماضي والتي شهدت قفزة قدرها 54050 استشهاداً.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شبكة عيون الإخبارية