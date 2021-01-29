التصنيف الإسباني يضع جامعة الإسكندرية في المركز الثاني محليًا

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الإسكندرية – محمد عامر:

حافظت جامعة الإسكندرية على ترتيبها الثاني بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية للعام الثاني، والتي بلغ عددها 72 مؤسسة تعليمية، وذلك ضمن التصنيف الإسباني Ranking Web ‎of Universities.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة حققت المركز السابع على مستوى أفريقيا، من بين 1907 مؤسسة أفريقية، فيما حققت المركز ‏‏837 عالمياً لتقفز 137 مركزاً عالمياً عن العام السابق.

وأضاف قنصوه، أن التصنيف الأسباني للجامعات الذي أنطلق عام 2004 يصنف 31 ألف مؤسسة تعليمية وبحثية في أكثر من 200 دولة، ويصدر كل ستة أشهر.

وأشار في تصريح له، اليوم الجمعة، أن إلى التصنيف يستخدم في تقيمه كلاً من مؤشرات الويب والتي تعتمد على كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه أعُلن مؤخراً نتيجة ترتيب الجامعات ‏‏بالاستشهادات المرجعية ‏Citations‏ لعام 2021 وفقاً لما جاء فيGoogle Scholar‏، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الخامس محليا بعدد استشهادات 199595 مقارنة بعدد استشهادات 145545 العام الماضي والتي شهدت قفزة قدرها 54050 استشهاداً.