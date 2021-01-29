بمليون جنيه.. ضبط "كيلو شابو وحشيش" في حيازة متهمين بسوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

نجح ضباط مباحث مركز شرطة البلينا بإشراف العقيد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب سوهاج، اليوم الجمعة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدري الشابو والحشيش.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير إدارة البحث الجنائي بورود معلومات أكدت صحتها التحريات السرية التي أشرف عليها الرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث مركز البلينا مفادها قيام شخصين لهم معلومات جنائية يقيمان بناحية قرية الوحلية، دائرة المركز بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جرى استهداف المتهمين وضبطهما بمأمورية قادها المقدم أسامة طنطاوي وكيل فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، والمقدم زكي حمادي مفتش مباحث مركز البلينا، وشارك فيها النقيب محمد السيد معاون مباحث مركز البلينا، والنقيب مصطفى أبو المجد رئيس مباحث نقطة شرطة برديس، وعثر بحوزتهما على حوالي كيلو جرام من مخدر الشابو، وطربتين من مخدر الحشيش قُدرت قيمتهما بحوالي مليون جنيه، وبندقية ألية، و15 طلقة من ذات العيار، وميزان حساس وهاتف محمول وسيارة ملاكي.

بمواجهة المتهمان اعترفا بحوزتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس والهاتفين للتواصل مع عملائهما، والسيارة للتنقل بها في جلب وتوزيع المواد المخدرة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.