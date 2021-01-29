ضبط تاجر مخدرات يروج لبيع المواد المخدرة عبر "فيس بوك" بالمنصورة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، القبض على عاطل بالدقهلية لقيامه بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته وبحوزته هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بإدارته للحساب المشار إليه بقصد الاتجار في المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.