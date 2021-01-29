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حريق يلتهم 22 محلًا بالتوفيقية وقرار عاجل من محافظ القاهرة - صور

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حريق يلتهم 22 محلًا بالتوفيقية وقرار عاجل من محافظ القاهرة - صور حريق يلتهم 22 محلًا بالتوفيقية وقرار عاجل من محافظ القاهرة - صور

مصراوي Masrawy

10:21 ص الجمعة 29 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب بها حريق صباح اليوم بمنطقة التوفيقية لبيان مدى تأثرها من الحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين ١٤ و١٦ شارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الأزبكية، وعلى الفور انتقل مسؤولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحي لمكان الحادث.

وتبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم ١٤ وهو عقار خالٍ، ورقم ١٦ وبه عدد من المحلات، ثم انتقل إلى العقار رقم ١٠ المقابل، وأسفر الحريق عن خسائر بـ٢٢ محلا تقريبًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد ١٣ سيارة إطفاء و٢ عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين وجارٍ عملية التبريد.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة، والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

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