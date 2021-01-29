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ضبط عصابة دولية احترفت القرصنة الإلكترونية والنصب على المواطنين

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ضبط عصابة دولية احترفت القرصنة الإلكترونية والنصب على المواطنين ضبط عصابة دولية احترفت القرصنة الإلكترونية والنصب على المواطنين

مصراوي Masrawy

10:46 ص الجمعة 29 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 8 أشخاص " خمسة منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية" بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في الاحتيال والقرصنة الإلكترونية مستغلين مهارتهم وخبرتهم الكبيرة في الدلوف على المعلومات الدولية "الإنترنت" مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذلك بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية.

وأكدت التحريات ارتكاب الجرائم عن طريق عدة أساليب احتيالية ممنهجة منها إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء أشخاص أجنبية وهمية مقيمين بالخارج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" زاعمين امتلاكهم لملايين الدولارات ويرغبون في استثمارها بالبلاد – القرصنة واختراق البريد الإلكتروني للعديد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والاطلاع على كافة التعاملات المالية – القرصنة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني عن طريق إنشاء صفحات مزيفة منسوبة للعديد من البنوك .

وضبط بحوزتهم 5 أجهزة حاسب آلي "لاب توب" – 16 هاتف محمول يستخدمها المتهمين في الاتصال بضحاياهم – 2 بطاقة دفع إلكتروني لبنوك أجنبية – متحصلات نشاطهم الإجرامي من مستلزمات تجارية ماركات عالمية "مشغولات ذهبية – ساعات يد – نظارات – ملابس" – مبالغ مالية أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وأمكن التوصل إلى أحد ضحاياهم تاجر، مقيم بمحافظة البحيرة والذى قرر قيامهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب المشار إليه ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصراوي Masrawy

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