انهيار منزل من طابقين في سوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت قرية بني واصل بمركز ساقلته في سوهاج، اليوم الجمعة، انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية بأحد.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بانهيار جزئي بمنزل بناحية بني واصل دائرة المركز.

تبين انهيار الجزء الخلفي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل "مأهول بالسكان" ملك "ناصر. ا" 56 عامًا تاجر دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

جرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وعلل مالك المنزل المذكور سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته لاتخاذ اللازم.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.