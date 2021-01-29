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انهيار منزل من طابقين في سوهاج

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انهيار منزل من طابقين في سوهاج انهيار منزل من طابقين في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:38 ص الجمعة 29 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت قرية بني واصل بمركز ساقلته في سوهاج، اليوم الجمعة، انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية بأحد.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بانهيار جزئي بمنزل بناحية بني واصل دائرة المركز.

تبين انهيار الجزء الخلفي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب ومسقوف بأفلاق النخيل "مأهول بالسكان" ملك "ناصر. ا" 56 عامًا تاجر دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

جرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وعلل مالك المنزل المذكور سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته لاتخاذ اللازم.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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