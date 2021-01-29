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ساويرس ناعيا خبير التجميل محمد الصغير: شخصية عصامية صنعت قصة نجاح تدرس

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ساويرس ناعيا خبير التجميل محمد الصغير: شخصية عصامية صنعت قصة نجاح تدرس ساويرس ناعيا خبير التجميل محمد الصغير: شخصية عصامية صنعت قصة نجاح تدرس

مصراوي Masrawy

10:47 ص الجمعة 29 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، خبير التجميل محمد الصغير، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال ساويرس في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، اليوم الجمعة: "فقدت شخصية عصامية نادرة، بنى نفسه من الصفر، وصنع سمعة طيبة وقصة نجاح تُدرس، تميز بصفاء النفس والتواضع والأدب، البقاء لله، ربنا يجعله من أهل الجنة، محمد الصغير، خالص التعازي لأسرته الكريمة".

وأعلن الفنان أحمد السقا، قبل دقائق، وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع إنستجرام، معلقًا: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضي فيها آخر أيامه.

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