قطع مياه الشرب عن منطقتين في أسوان لمدة 8 ساعات

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مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانا، حول قطع مياه الشرب اليوم الجمعة، عن منطقتين بمدينة أسوان لمدة 8 ساعات.

وجاء في نص البيان" نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال تركيب محابس محطة رفع الصرف الصحى رقم 13، وهو ما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق" نجع الكرور بالكامل – طريق السادات من بازار الرفاعى وحتى الشرطة العسكرية " وذلك إعتباراً من الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السابعة من صباح غدا السبت".

وأهابت الشركة بالمواطنين، والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة أو الاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.