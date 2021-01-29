السيطرة على حريق داخل مصنع أقطان في شبرا الخيمة

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق داخل مصنع أقطان بحي غرب شبرا الخيمة، والتهمت النيران محتويات المصنع، دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع تقطيع أقطان بحارة ناصر ذكي، بشرق السكة الحديد، بميدان المؤسسة التابع لحي غرب شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة المبدئية أن المصنع ملك "محمد .إ.أ" ومكون من طابقين أرضي وأول علوي، ونتج عن الحريق التهام محتويات المصنع دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن أسباب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.