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قتيل وأسلحة بيضاء.. تفاصيل واقعة "البلطجة" في كفر الشيخ

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قتيل وأسلحة بيضاء.. تفاصيل واقعة "البلطجة" في كفر الشيخ قتيل وأسلحة بيضاء.. تفاصيل واقعة "البلطجة" في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:28 ص الجمعة 29 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار أحمد شفيق بركات، رئيس نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس 4 متهمين، بـ"البلطجة والعنف" في حي القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط واحضار 2 آخرين، متهمين في تلك الأحداث.
التفاصيل بدأت عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد أشرف النويشى، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بحدوث مشاجرة، وأحداث عنف، بالشارع الثامن بحي القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، ما أدى إلى مصرع "محمد.ا.م.ع"، 30 عاما.
وتبين من تقرير مفتش الصحة إصابة المجني عليه بإصابات متفرقة في الرأس، والصدر، والظهر، نتيجة استعمال آلات حادة، فيما جرى إيداع جثة المجني عليه في مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

كشفت التحقيقات المبدئية لرجال الشرطة، عن ارتكاب 6 متهمين للواقعة، وهم "أ.ف"، و"ح.م"، و"س.ع"، و"س.م"، و"أ.ع"، و"ع.ف"، بسبب وجود خلافات سابقة بين المجني عليه، وأحد المتهمين شملت واقعة ضرب سابقة من المجني عليه لأحد المتهمين، ما جعله يستعين بآخرين، للتعدي عليه، انتقاما منه، محدثين به الإصابات الموصوفة في التقرير الطي.
وبسؤال شقيق المجني عليه ويدعى "إبراهيم.ا.ع"، اتهم المذكورين، من خلال تربصهم بشقيقه، وعندما أبصروا وصوله اعتدوا عليه بالضرب، واستعملوا العنف معه مستخدمين أسلحة بيضاء، فيما جرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة العمليات.

نجح رجال المباحث، في إلقاء القبض على 4 متهمين، فيما يجري ضبط متهمين اثنين، لاشتراكهم في الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 983 لسنة 2021 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها.

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