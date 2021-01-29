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صور.. سقوط أمطار على المناطق الساحلية في كفر الشيخ

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صور.. سقوط أمطار على المناطق الساحلية في كفر الشيخ صور.. سقوط أمطار على المناطق الساحلية في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:27 ص الجمعة 29 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت المناطق الساحلية شمالي محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لأمطار متوسطة مصحوبة برياح، فيما تتعرض باقي أنحاء المحافظة لرياح شديدة، ومن المنتظر سقوط أمطار فيها.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن أمس الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى، والطوارئ، بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة منذ صباح أمس الباكر.

وكلف محافظ كفر الشيخ، المهندس نصر عبدالهادي، مدير عام مركز العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بمتابعة حالة الطقس مع رؤساء المراكز، والمدن، والوحدات المحلية في نطاق المحافظة، وإرسال تقارير بخصوص ذلك على مدار الساعة، ورصد اي مشاكل تتعلق بسوء الأحوال الجوية.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، الخميس، توقف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري بمركز البرلس، نظرا لارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الصيد، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، منذ الصباح الباكر.

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