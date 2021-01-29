أخبار عاجلة

وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة -
السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة -
محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين" -
التعاون يحتفل بتاوامبا وكاسيو.. والفريق يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة النصر -
الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة -
اجتماع وزاري عربي طارئ بشأن القضية الفلسطينية -
ألمانيا تطالب بربط سحب القوات الدولية من أفغانستان بعملية السلام -
مجلة طبية: لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال بنسبة 92 في المئة -
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلابًا عسكريًا" -
فوتشي يحذر من الاكتفاء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

09:53 ص الجمعة 29 يناير 2021


طوكيو- (أ ش أ):

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الجمعة، تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 225 حالة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 أو أكثر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في العاصمة إلى 98 ألفا و439 حالة.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من أمراض خطيرة في طوكيو بناء على معايير حكومة العاصمة انخفض بمقدار 3 أشخاص إلى 147.

وسجلت اليابان رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية الجديدة بين المصابين بفيروس كورونا بلغ 113 حالة وفاة، أمس الخميس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شبكة عيون الإخبارية