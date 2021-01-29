بسبب "كلب".. إصابة شخصين إثر مشاجرة في بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

نشبت مشاجرة بين عائلتين في مركز اهناسيا غرب بني سويف، بسبب قيام كلب بعقر طفل، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية ننا التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، بسبب خلافات الجيرة، الناتجة عن عقر كلب لطفل.

انتقل الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كلًا من: "ر.ع.م" 44 عاما، بجروح وكدمات متفرقة، و نجله "12 عاما" جرح قطعي بالقدم اليمنى، بسبب قيام كلب بعقره.

ودلت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن مشادة كلامية نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، إثر "عضة كلب" لطفل، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة والد الطفل.

جرت السيطرة على الأوضاع، وإحتواء المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة.