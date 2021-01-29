ماما دوت أم | الاختبارات اللازمة اللي تخلينا نقول إن الطفل فعلًا مصاب بتوحد

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وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:02 مساءً
السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:02 مساءً
محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين"
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:02 مساءً
التعاون يحتفل بتاوامبا وكاسيو.. والفريق يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة النصر
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:02 مساءً
الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:02 مساءً
اجتماع وزاري عربي طارئ بشأن القضية الفلسطينية
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:02 مساءً
ألمانيا تطالب بربط سحب القوات الدولية من أفغانستان بعملية السلام
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:00 مساءً
مجلة طبية: لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال بنسبة 92 في المئة
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:00 مساءً
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلابًا عسكريًا"
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:00 مساءً
فوتشي يحذر من الاكتفاء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا
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الثلاثاء 02 فبراير 2021 08:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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مصر
CBC Egypt
ماما دوت أم | الاختبارات اللازمة اللي تخلينا نقول إن الطفل فعلًا مصاب بتوحد
مصر
CBC Egypt
الجمعة 29 يناير 2021 10:05 صباحاً
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