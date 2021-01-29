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تسمم 9 أشخاص إثر تناولهم "أرز وخضار" في سوهاج

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تسمم 9 أشخاص إثر تناولهم "أرز وخضار" في سوهاج تسمم 9 أشخاص إثر تناولهم "أرز وخضار" في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:27 ص الجمعة 29 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
أصيب ٩ أشخاص بتسمم، مساء الخميس، إثر تناولهم طعام منزلي فاسد، بقرية سلامون دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقي مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كل من مصطفى خالد خضيري ٩ أعوام، وشقيقيه "عمرو" ٧ أعوام و"محمد" ٥ أعوام، محمد علاء الدين إبراهيم 4 أعوام، وشقيقه "يحيى" البالغ من العمر عامين، وشقيقته "رونزي" البالغة من العمر عامين، شيماء بدار فهمي ٣٥ عامًا ربة منزل، وشقيقتها "" ٣٠ عامًا ربة منزل، سهير جاد الكريم عبد العال ٥٥ عامًا.

وأفاد المصابين السابع والثامن والتاسع حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "أرز وخضار" فاسدة، ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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