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رومانيا: مصرع 4 أشخاص في اندلاع حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا ببوخارست

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رومانيا: مصرع 4 أشخاص في اندلاع حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا ببوخارست رومانيا: مصرع 4 أشخاص في اندلاع حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا ببوخارست

مصراوي Masrawy

09:25 ص الجمعة 29 يناير 2021

بوخارست- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الرومانية مصرع أربعة أشخاص إثر اندلاع حريق في مستشفى رئيسي في العاصمة بوخارست يعالج أيضا مرضى (كوفيد-19).

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة أن الحريق اندلع في وقت مبكر اليوم في الطابق الأرضي للمستشفى؛ ما أدى إلى إخلاء المبنى الذي يحوي مائة شخص.

وأفادت خدمات الطوارئ الرومانية في تقرير أولي عن الحادث بإصابة عدد غير محدد من الأشخاص قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبعد مرور عدة ساعات على نشوب الحريق، يمكن رؤية الشرفات المتفحمة بمستشفى "ماتي بالس" حيث نظمت السلطات الصحية بدء حملة التطعيم ضد في رومانيا.

تجدر الإشارة إلى أن رومانيا - البالغ تعدادها نحو 19 مليون شخص - سجلت حتى الآن أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا و18 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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مصراوي Masrawy

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