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ضبط 9 أشخاص عقب مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا بسبب النزاع على قطعة أرض

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ضبط 9 أشخاص عقب مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا بسبب النزاع على قطعة أرض ضبط 9 أشخاص عقب مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا بسبب النزاع على قطعة أرض

مصراوي Masrawy

09:28 ص الجمعة 29 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بقنا وقوات الأمن المركزي، حملة مكبرة لاستهداف أطراف مشاجرة بنطاق مركز نجع حمادى عقب تبادل لإطلاق الاعيرة النارية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 من أطراف المشاجرة وبحوزتهم أسلحة نارية واعترف المقبوض عليهم بوجود خلافات بينهم بسبب النزاع على ملكية قطعة أرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي شرطة النجدة بمديرية أمن قنا بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسماع دوي إطلاق أعيرة نارية باحدى قرى مركز نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وأمكن السيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة.

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