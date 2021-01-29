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بالصور .. السيطرة على حريق مخزن بالتوفيقية دون خسائر بشرية

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بالصور .. السيطرة على حريق مخزن بالتوفيقية دون خسائر بشرية بالصور .. السيطرة على حريق مخزن بالتوفيقية دون خسائر بشرية

مصراوي Masrawy

09:03 ص الجمعة 29 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

صرح مصدر أمني بأن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق مخزن بسوق التوفيقية برمسيس.

وأضاف المصدر، أن حريق هائل نشب في مخزن لقطع غيار السيارات بشارع التوفيقية بمنطقة رمسيس، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم إيقاف حركة السيارات في الشارع.

وأشار المصدر، إلى أن نتيجة الفحص الأولي كشفت نشوب حريق في الطابق الأرضي من عقار يستخدم كمخزن لقطع غيار السيارات، وقامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار وتم التعامل مع الحريق قبل امتداد النيران لباقي طوابق العقار والعقارات المجاورة.


كما كشف الفحص عدم وجود خسائر بشرية وإنقاذ المنطقة من كارثة حريق العقارات.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد ب نشوب حريق مخزن قطاع غيار وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.

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