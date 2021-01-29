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اليابان تسجل أكبر تراجع لمعدل توافر الوظائف منذ 45 عامًا بسبب

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اليابان تسجل أكبر تراجع لمعدل توافر الوظائف منذ 45 عامًا بسبب فيروس كورونا اليابان تسجل أكبر تراجع لمعدل توافر الوظائف منذ 45 عامًا بسبب

مصراوي Masrawy

08:35 ص الجمعة 29 يناير 2021

طوكيو - (أ ش أ):

أظهرت بيانات حكومية في اليابان، اليوم الجمعة، أكبر تراجع في معدل توافر الوظائف في اليابان لعام 2020 الماضي منذ عام 1975 إلى جانب أول ارتفاع لمتوسط ​​معدل البطالة منذ 11 عامًا، مما يسلط الضوء على حجم تداعيات جائحة على العمالة في اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - نقلا عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية - أن نسبة توافر الوظائف تراجعت 42ر0 نقطة إلى 18ر1، وهي أسرع وتيرة منذ انخفاض الـ 59ر0 نقطة المسجلة عام 1975 في أعقاب أزمة النفط العالمية عام 1973، مما يعني أنه كان هناك 118 فرصة عمل لكل 100 باحث عن وظيفة.

وأفادت وزارة العمل اليابانية بأن وتيرة الانخفاض تجاوزت التراجع البالغ 41ر0 نقطة المسجل عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مع العلم بأن تراجع معدل توافر الوظائف في اليابان كان قد سجل أدنى مستوى وقدر بـ09ر1 نقطة عام 2014.

وقال ريوتا تاكيدا وزير الشؤون الداخلية والاتصالات إن البيانات الحكومية أظهرت استمرار تأثير وباء الفيروس التاجي الكبير على سوق العمل. وسنراقب التطورات عن كثب.

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