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كوريا الجنوبية تسجل 469 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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كوريا الجنوبية تسجل 469 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجل 469 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

08:04 ص الجمعة 29 يناير 2021

سول-(أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 77 ألفا و395 إصابة.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تجاوز اليوم الجمعة حاجز الـ 400 إصابة لليوم الثاني على التوالي، وسط علامات على عودة انتشار كورونا مؤخرا.

وأضاف أن من بين الحالات جديدة، 445 إصابة محلية و24 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 13 إصابة من الولايات المتحدة و4 إصابات من إندونيسيا وإصابتان من تركيا وإصابة واحدة من كل من ميانمار واليابان وأوزبكستان وبولندا والكونغو.

وسجلت كوريا الجنوبية 13 وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1399 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية 239 شخصا، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 66 ألفا و503 حالات .

وكان من المفترض أن تعلن الكورية الجنوبية اليوم عن تعديل مستويات التباعد الاجتماعي لكبح انتشار كورونا، والقيود المعمول بها حاليا مع الاعتقاد بأن الموجة الثالثة من الفيروس دخلت في مرحلة التباطؤ في ارتفاع أعداد الإصابات، غير أنها بدأت مراجعة كاملة بسبب عودة ارتفاع عدد الإصابات.

وكانت الموجة الثالثة من الفيروس التي اندلعت منتصف نوفمبر الماضي، تباطأت تدريجيا بعد أن بلغت ذروتها في يوم 25 ديسمبر بتسجيل 1240 إصابة، غير أنها تظهر علامات على الارتفاع في عدد الإصابات مجددا مؤخرا على خلفية الإصابات الجماعية في المنشآت التعليمية الدينية في جميع أنحاء البلاد.

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مصراوي Masrawy

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