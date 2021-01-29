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باكستان تسجل 1644 إصابة جديدة و64 وفاة بفيروس كورونا

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باكستان تسجل 1644 إصابة جديدة و64 وفاة بفيروس كورونا باكستان تسجل 1644 إصابة جديدة و64 وفاة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:40 ص الجمعة 29 يناير 2021

إسلام آباد-(أ ش أ):

سجلت باكستان 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 541 ألفا و31 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الجمعة- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 46 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و560 وفاة.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 2167 شخصا للشفاء، ليصل تراكمي المتعافين إلى 496 ألفا و754 شخصا.

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