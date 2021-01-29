أخبار عاجلة

وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة -
السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة -
محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين" -
التعاون يحتفل بتاوامبا وكاسيو.. والفريق يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة النصر -
الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة -
اجتماع وزاري عربي طارئ بشأن القضية الفلسطينية -
ألمانيا تطالب بربط سحب القوات الدولية من أفغانستان بعملية السلام -
مجلة طبية: لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال بنسبة 92 في المئة -
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلابًا عسكريًا" -
فوتشي يحذر من الاكتفاء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

عبر "مصراوي".. شاليمار شربتلي تبعث رسالة حب ودعم لزوجها خالد يوسف

Print

مصراوي Masrawy

05:57 ص الجمعة 29 يناير 2021

بعثت الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي رسالة لزوجها المخرج السينمائي الكبير خالد يوسف، عبر "مصراوي"، عشية الأنباء المؤكدة بقرب عودته إلى ، وذلك بعد سفر للخارج، استمر ما يقرب من عامين.

أعربت شاليمار، في رسالتها، عن حبها ودعمها الدائم ليوسف، وسعادتها بعودته إلى وطنه مصر.

وقالت في رسالتها: "لأول مرة أرسل لك ياخالد (أبو تيتي) من خلال أخي مجدي الجلاد باعتباره أعز وأغلى صديق، وتكون كلماتي لك يقرأها محبيك وكارهيك، ومن ظلموا ومن افتروا، ومن كانوا إلى جانبنا، ويقرأها أيضًا الصديق الذي انغرس في الضهر كسكين ملوث بحقد الغيرة، وكان فقط ينتظر الوقت لا أكثر، ومن كانت كلماته دواء وطبطبة في الغربة لك ولي".

وأضافت الفنانة التشكيلية العالمية: "كنت أعلم يا خالد أنك أكثر وطني مصري قابلته في حياتي، وأعرف ماذا تعني لك مصر وما هو النيل في وجدانك، وكيف تلاحقت أنفاسك عند احتراق المتحف بدموع لم أرها إلا وقتها. منذ عشر سنوات (فترة زواجنا) وأنا لم أر هذه الدموع الحارقة الخانقة الممزوجة بها مصر. أعلم يا خالد جيدًا كيف صورت عينيك ٣٠ يونيو وفرحتك بالانتصار على الإخوان، حتى أني أعلم إحساس لمسة كفك بالعلم، وأنت في الطائرة (طائرة جيش مصر الغالي عليك) أنا يا خالد أعرف جيدًا ما معنى لمة أهلك بالنسبة لك وحبك لمكتبك وتفاصيلك وأقلامك وأوراقك والدنيا الملونة بعدسات مخرج مهم له مواقفه العظيمة في وطنه وفي أفلامه حتى استشرافاتك في أفلامك ربما تكون نابعة من حب مصر الذي يسبق الأحداث. وأنا يا خالد الذي قاسمت معك الدنيا الودودة في بداية ارتباطنا وكل سخافات البشر من الحاقدين أو حاقدات ليس لهم سعر في سوق إحساس البشر. أعرف عنك يا خالد أنك حين تدافع عن وطنك معي ولو في حوار شخصي تنتفخ عروق وجهك وتقول كلمتك الشهيرة أنت لا تعرفي يا شالي الجين المصري العبقري القادر على الصعاب وعلى تحدي الأزمنة، وتحكي لنا كيف وأين ومتى تحملت مصر، وكيف عبرت وتخطت المصائب.. ولو تحدثت من هنا لأيام طويلة لن يكفيني شرح أو وصف كيف أنت مصري. وأعلم أنك من حبك لمصر أحببت أنت مدينة جدة؛ لأن كثير من أهلنا وأحبابنا المصريين هنا. وقلت لي أن جدة جميلة وزادها جمال أن أصحابك بيتكلموا مصري وحاجات كثيرة".

واختتمت شاليمار شربتلي رسالتها لزوجها قائلة: "يا خالد صدقني يا حبيبي أنت الذي تحب مصر وهي تحبك ومهما تغربت صوت النيل في قلبك أعلى من أي صوت وأنا معك ولا أعرف كيف أصف لك سعادتي ولا أصف لك كيف تحملت من أجلك وكم أحبك يا أبو تيتي. ياخالد".

143481406_1143538056104785_7354937374883992583_n

dd9442f5fc.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية