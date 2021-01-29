منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

الجمعة 29 يناير:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

ويسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، حيث تشهد البلاد أمطارًا خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من المنوفية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 17 ـ 10 درجة مئوية، والإسكندرية بين 17 ـ 11، ومطروح بين 17 ـ 11، وسوهاج بين 19 ـ 07، وقنا بين 19 ـ 07، وأسوان بين 20 ـ 08 درجة مئوية.

السبت 30 يناير:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد السبت نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، محذرين من تأثر البلاد بمنخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع الخبراء اضطراب حالة البحر المتوسط، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترًا والرياح السطحية شمالية غربية.

وأشار الخبراء إلى أن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يزيد عن 10 درجات مئوية خلال هذه الفترة، محذرين المواطنين من تخفيف الملابس وضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة داخل وخارج المنزل.

الأحد 31 يناير:

يتوقع خبراء الأرصاد، استقرار وارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار، بينما يكون الطقس غائم جزئي على كافة أنحاء الجمهورية، فيما عد شمال الصعيد يكون الجو مشمس، والرياح جنوبية غربية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمالية شرقية، على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 23 ـ 11 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية بين 23 ـ 11، وعلى جنوب سيناء بين 25 ـ 12، وعلى شمال الصعيد بين 23 ـ 07، وعلى جنوب الصعيد بين 26 ـ 09 درجات مئوية.​