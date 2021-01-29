أخبار عاجلة

وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة -
السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة -
محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين" -
التعاون يحتفل بتاوامبا وكاسيو.. والفريق يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة النصر -
الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة -
اجتماع وزاري عربي طارئ بشأن القضية الفلسطينية -
ألمانيا تطالب بربط سحب القوات الدولية من أفغانستان بعملية السلام -
مجلة طبية: لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال بنسبة 92 في المئة -
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلابًا عسكريًا" -
فوتشي يحذر من الاكتفاء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

Print
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الجمعة 29 يناير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

الجمعة 29 يناير:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

ويسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، حيث تشهد البلاد أمطارًا خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من المنوفية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 17 ـ 10 درجة مئوية، والإسكندرية بين 17 ـ 11، ومطروح بين 17 ـ 11، وسوهاج بين 19 ـ 07، وقنا بين 19 ـ 07، وأسوان بين 20 ـ 08 درجة مئوية.

السبت 30 يناير:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد السبت نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، محذرين من تأثر البلاد بمنخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع الخبراء اضطراب حالة البحر المتوسط، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترًا والرياح السطحية شمالية غربية.

وأشار الخبراء إلى أن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يزيد عن 10 درجات مئوية خلال هذه الفترة، محذرين المواطنين من تخفيف الملابس وضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة داخل وخارج المنزل.

الأحد 31 يناير:

يتوقع خبراء الأرصاد، استقرار وارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار، بينما يكون الطقس غائم جزئي على كافة أنحاء الجمهورية، فيما عد شمال الصعيد يكون الجو مشمس، والرياح جنوبية غربية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمالية شرقية، على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 23 ـ 11 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية بين 23 ـ 11، وعلى جنوب سيناء بين 25 ـ 12، وعلى شمال الصعيد بين 23 ـ 07، وعلى جنوب الصعيد بين 26 ـ 09 درجات مئوية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية