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تمديد تأشيرات الزيارة.. الإمارات ترد على إدراجها بقائمة بريطانيا الحمراء لحظر السفر

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تمديد تأشيرات الزيارة.. الإمارات ترد على إدراجها بقائمة بريطانيا الحمراء لحظر السفر تمديد تأشيرات الزيارة.. الإمارات ترد على إدراجها بقائمة بريطانيا الحمراء لحظر السفر

مصراوي Masrawy

03:05 ص الجمعة 29 يناير 2021

ردت الإمارات على قرار المملكة المتحدة إدراجها في القائمة الحمراء لحظر السفر، التي تحظر استقبال الرحلات القادمة إلى بريطانيا.

وذكر بيان إماراتي: "اطلعت دولة الإمارات على قرار المملكة المتحدة بوضع قيود السفر على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، وتؤكد أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية وفقا لأعلى معايير الصحة والسلامة".

وأضاف البيان، الذي نقلته " اليوم"، أن الإمارات مستمرة في مواجهة التحديات المختلفة في إطار الجهود العالمية الموحدة للحد من الجائحة بطريقة علمية ومدروسة، وتشارك في حوار مستمر مع الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم.

وقالت هند العتيبة مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن حجر الزاوية في مكافحة الجائحة هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، حيث سجلت الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم.

وأكدت العتيبة أن الإمارات كثفت في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم جهودها للتخفيف من هذه المخاطر.

وأضافت أن التدابير الجديدة تشمل إلزام المسافرين القادمين بإبراز فحص PCR سلبي، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية بشكل مستمر وبشفافية عالية.

وأضافت: "نحن واثقون ببرنامج التطعيم الطموح لدينا والذي يحتل المرتبة الثانية عالميا في مجموع جرعات اللقاح الموزعة بالنسبة لعدد الأفراد، ولدينا ثقة تامة في البنية التحتية الطبية وفي العاملين في الخطوط الأمامية".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمسافرين البريطانيين المتأثرين بهذا القرار، ستقوم دولة الإمارات بتمديد تأشيرات زيارتهم من دون أي رسوم إضافية، في ظل الظروف الراهنة.​

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