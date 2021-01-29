حبس حفيد رجل أعمال شهير لاتهامه بقتل مهندسة بالغردقة.. والمحافظ: "لا أحد يجرؤ يكلمني"

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي:

قررت النيابة العامة بالبحر الأحمر حبس المتهم في واقعة مقتل مهندسة ديكور تدعى "ماي إسكندر جيد"، دهسا، إثر حادث تصادم عنيف أدى إلى مصرعها على طريق سهل حشيش المتجه إلى الجونة، خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات أن سائق السيارة المتهم يدعى "هيثم.ك.ك" حفيد رجل أعمال شهير ورئيس سابق لنادي رياضي، كان يقود السيارة بسرعة شديدة في عكس سير الاتجاه على طريق سهل حشيش المتجه إلى الجونة دون تشغيل أي أضواء في السيارة، وتصادف خلال سيره بهذه السرعة مرور سيارة أجرة كانت تستقلها المهندسة "ماي" المجني فاصطدم بها بشدة ما أسفر عن وفاتها في الحال إثر تعرضها لإصابات خطيرة.

كما علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على الحادث، قائلا: " أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة المعنية تعاملت بإحترافية شديدة في الموضوع، حيث انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة، كما قام رجال الأمن بالتحفظ على المتهم وإحالته إلى النيابة التي تباشر التحقيق.

وقال محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، "في ظل الظروف والوضع اللي بتمر بيه مصر لو ابني أنا شخصيًا عمل حادثة بهذا المنظر سيخضع للقانون، والإجراءات القانونية ستأخذ مجراها".

وأكد أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق في الواقعة، ونفى توسط أحد لديه بشأن الواقعة قائلا: "لا حد يجرؤ يكلمني لأنه عرفني، والقانون هياخذ مجراه".