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بالصور.. سقوط أمطار شمالي كفرالشيخ

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بالصور.. سقوط أمطار شمالي كفرالشيخ بالصور.. سقوط أمطار شمالي كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

02:31 ص الجمعة 29 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

تعرضت المناطق الساحلية شمالي محافظة كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لأمطار متوسطة مصاحبة برياح، وموجة صقيع، فيما تتعرض باقي أنحاء المحافظة لرياح شديدة، ومن المنتظر سقوط أمطار فيها.

كان المحافظ اللواء جمال نور الدين أعلن أمس الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة منذ صباح أمس الباكر.

كلف المحافظ المهندس نصر عبدالهادي مدير عام مركز العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بمتابعة حالة الطقس مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية في نطاق المحافظة، وإرسال تقارير بخصوص ذلك على مدار الساعة، ورصد أي مشاكل تتعلق بسوء الأحوال الجوية.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، الخميس، توقف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري بمركز البرلس، نظرًا لارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الصيد، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، منذ الصباح الباكر.​

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