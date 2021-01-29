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اليوم.. للطيران تسير 59 رحلة جوية داخلية وخارجية

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اليوم.. مصر للطيران تسير 59 رحلة جوية داخلية وخارجية اليوم.. للطيران تسير 59 رحلة جوية داخلية وخارجية

مصراوي Masrawy

02:00 ص الجمعة 29 يناير 2021

تسيير شركة للطيران، اليوم الجمعة، 59 رحلة داخلية وخارجية لنقل 6647 راكبًا لوجهات مختلفة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن رحلاتها الخارجية اليوم تشمل 44 رحلة دولية إلى كل من "بيروت، جدة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، أسطنبول، امستردام، روما، نيويورك، أثينا، فيينا، جوبا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل".

وأضاف البيان، أن الشركة ستسير 13 رحلة داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان" بالإضافة إلى رحلتي شحن جوي.

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