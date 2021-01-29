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اليوم.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم لمدة 10 ساعات

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اليوم.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم لمدة 10 ساعات اليوم.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم لمدة 10 ساعات

مصراوي Masrawy

01:46 ص الجمعة 29 يناير 2021

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة عن قطع المياه عن منطقتي شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 29/1/2021، وحتى الساعة الـ 8 صباح اليوم التالي السبت الموافق 30/1/2021.

أضافت الشركة، في بيان، أن قطع الخدمة نظرًا لأعمال توسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة لتوصيل خط الانحدار قطر 1800 مم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدةً قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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