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"المسعودي" يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي الرقمية" بتعليم جدة

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"المسعودي" يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي الرقمية" بتعليم جدة "المسعودي" يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي الرقمية" بتعليم جدة
أشاد بمستوى المنتجات التي شاركوا بها في المسابقة بمختلف فئاتها

اعتمد المدير العام ‫لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، أمس الخميس، نتائج مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد) على مستوى تعليم جدة.

وهنأ المسعودي الفائزين والفائزات مشيدًا بمستوى المنتجات التي شاركوا بها في المسابقة بمختلف فئاتها "طلابًا وطالبات، منسوبي التعليم، أولياء الأمور، المهتمين والمهتمات بالتعليم والإعلام) وأشار إلى أن تصفيات المسابقة شهدت تنافسًا كبيرًا عبر مراحلها الأولية على مستوى المدارس، ومن ثم مكاتب التعليم "بنين - بنات" وفِي المرحلة الأخيرة تولى مركز التميز من خلال لجانه المتخصصة أعمال التحكيم وَفْق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة في مجالاتها "الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب" وحسب نوع المنتج وفئة المتسابق.

وقدم "المسعودي" الشكر والثناء للجهود التي بُذلت من قِبل لجان مسابقة "مدرستي الرقمية" في المدارس ومكاتب التعليم ومركز التميز خلال رحلة المسابقة.

‏وللاطلاع على نتائج المسابقة الدخول على الرابط:
‏‪bit.ly/3afH22sمسابقة مدرستي الرقمية جدة تعليم جدة وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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