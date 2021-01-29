أخبار عاجلة

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب -
"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة -
"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا -
بحضور المحافظ.. إعدام 2700 شيشة على كورنيش الإسكندرية (صور) -
خطوط محمول مجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة" بكفرالشيخ -
نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات بمبنى النقابة -
فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية -
رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي -
"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

Print
قام بها مراقبو الأمانة للحد من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

تُكثف أمانة محافظة الطائف جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى المستجد (كوفيد-١٩).

وشملت جولات المراقبين لـ "الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية" في المحافظة، ومتابعة تقيدها بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها، مع تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمخالفين.

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

الطائف فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية