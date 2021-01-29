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تسجل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

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مصر تسجل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة تسجل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة
بلغ إجمالي المصابين 164282 من ضمنهم 128440 متعافياً

مصر تسجل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 477 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128440 حالة حتى الخميس.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 164282 حالة من ضمنهم 128440 حالة تم شفاؤها، و9169 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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